Работавший в Рязани крановщиком контрактник погиб в Белгородской области

16 октября в селе Кардаилово Оренбургской области похоронили воина-героя Босенкова Алексея Владимировича. Об этом сообщила страница местной сельской библиотеки ВКонтакте.

Алексей родился 9 сентября 1976 года в селе Кардаилово Илекского района Оренбургской области. Отслужил срочную службу в армии, вернулся в родное село, работал в местном колхозе.

В 2008 году Босенков переехал в Рязань, водил самосвал, затем выучился на крановщика. После работал в Москве машинистом крана.

Контракт на военную службу Алексей заключил в феврале 2024 года. Погиб Босенков 6 октября, выполняя задание в Грайворонском районе Белгородской области.

Посмертно воин награждён орденом Мужества.