Понедельник, 8 июля, 2024

Путин предложил выплачивать до 10 тысяч из маткапитала на школьные нужды

Автор: 7info7

Опубликовано

Президент Владимир Путин выступил с инициативой, которая позволит семьям использовать средства материнского капитала для подготовки детей к школе. На встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» президент предложил разрешить тратить до 10 тысяч рублей из остатка маткапитала на эти цели.

Глава государства отметил, что многие семьи сталкиваются с ситуацией, когда после использования основной части маткапитала на руках остается незначительная сумма, которую невозможно потратить. Новая мера позволит родителям направлять эти средства на покупку всего необходимого к новому учебному году.

Путин подчеркнул, что выделение средств должно быть максимально простым и удобным для семей.

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