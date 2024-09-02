3 сентября Владимир Путин планирует совершить официальный визит в Монголию. В преддверии поездки в главной монгольской газете было опубликовано интервью с российским президентом, в котором он ответил на вопросы местных журналистов. Одной из тем, ожидаемо, стал конфликт на Украине, пишет «Комсомольская правда».

Президенту напомнили его слова о том, что корни нынешнего конфликта с Украиной уходят в советское прошлое. В своем ответе Путин подчеркнул, что основа для современных проблем была заложена еще советскими лидерами, которые часто «произвольно» проводили границы республик. Например, после войны Сталин передал Украине территории Польши и Румынии, а Хрущев — Крым. Однако, по словам Путина, все эти решения принимались с учетом реалий того времени.

Тем не менее, президент России подчеркнул, что основная причина сегодняшней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада, возглавляемого США.

«На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной, финансировали националистические и антироссийские организации, насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины. В результате Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», — заявил Путин.

Он также напомнил о событиях 2014 года, когда, по его мнению, в Киеве произошел «государственный переворот», а жители Донбасса подверглись «геноциду».

«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Западные элиты продолжают оказывать поддержку сегодняшнему режиму в Киеве, используя его как инструмент борьбы с Россией», — отметил российский лидер.

Владимир Путин заверил, что Россия продолжит выполнение задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности страны и её граждан.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, высшей государственной наградой Российской Федерации.