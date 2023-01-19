Четверг, 19 января, 2023
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Пушилин объяснил разницу между Донбассом и Косово

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Денис Пушилин, фото: t.me/pushilindenis

Врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале объяснил разницу в ситуации с Донбассом и Косово.

Пушилин отреагировал на заявление президента Сербии Вучича, который сказал, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины. По его словам, на Вучича оказывается давление, в России все чувствуют поддержку братского сербского народа.

Есть существенная разница между возвращением домой Донбасса и отделении Косова. В первом случае произошёл референдум в полном соответствии с принципами статьи 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение. Во втором — регион искусственно отделили от Сербии в нарушение международных норм.

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