Врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале объяснил разницу в ситуации с Донбассом и Косово.

Пушилин отреагировал на заявление президента Сербии Вучича, который сказал, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины. По его словам, на Вучича оказывается давление, в России все чувствуют поддержку братского сербского народа.

Есть существенная разница между возвращением домой Донбасса и отделении Косова. В первом случае произошёл референдум в полном соответствии с принципами статьи 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение. Во втором — регион искусственно отделили от Сербии в нарушение международных норм.