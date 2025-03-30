Птенца цапли, которого ранили собаки, вырастили и отпустили на волю в Кадоме

Житель Кадома вырастил у себя птенца цапли, которого этой зимой чуть не разорвали собаки. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

В декабре 2024 года в Кадоме от собак спасли птенца цапли. У птицы были повреждены крылья. Птенца забрал на выхаживание местный житель Дмитрий. Весной он обещал выпустить цаплю на волю.

Так и произошло, недавно в теплый солнечный день Дмитрий выпустил своего квартиранта на волю. За время, проведенное у людей, цапля окрепла, превратилась в сильную и крепкую птицу, которая быстро освоилась в дикой природе.