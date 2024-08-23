Пятница, 23 августа, 2024

Психотерапевт: инцелы могут быть опасны и склонны к насилию над женщинами

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Инцелы, или люди, невольно воздерживающиеся от секса, могут представлять опасность и быть склонными к насилию над женщинами. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

Никитина пояснила, что термин «инцелы» относится к мужчинам, которые не могут найти полового партнёра и винят в этом женщин.

«Если у мужчины к 26 годам не было опыта сексуальных отношений, это может говорить о проблемах с его личностными характеристиками и психическим состоянием, хотя это ни в коем случае не является диагнозом», — отметила она.

По словам эксперта, инцелы часто направляют своё недовольство и агрессию наружу, обвиняя женщин в своих проблемах. Это может привести к призывам к насилию, особенно когда инцелы объединяются в группы и подогревают негативные настроения друг друга. Никитина добавила, что такие группы формируются, когда у людей есть внутренние проблемы и непонимание, как справляться со своими эмоциями.

«Когда у человека всё в порядке, ему не нужны дополнительные сообщества», — подчеркнула психотерапевт.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован блогер Алексей Поднебесный, который называет себя лидером движения инцелов. 46-летний уроженец Нижнего Новгорода подозревается в педофилии. По данным Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, 2 августа он совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки в торговом центре на Невском проспекте, а на следующий день вступил с ней в половую связь без применения насилия.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность блогера. Инцелы утверждают, что не могут найти полового партнёра из-за своих личных качеств, что часто приводит к их изолированности и конфликтам с обществом.

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