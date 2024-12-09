Понедельник, 9 декабря, 2024
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Психолог Кулешова назвала пять ошибок, которые уничтожают любовь и брак

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Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

В каждой семье идеальный брак выглядит по-разному: для кого-то он — увлекательное приключение, для кого-то — уютный островок спокойствия. Но со временем даже самые гармоничные отношения сталкиваются с испытаниями. Психолог Анна Кулешова в интервью «Газете.Ru» поделилась пятью распространёнными ошибками, которые могут разрушить семейное счастье, и предложила способы их избежать.

1. Отсутствие общения

Пары, которые перестают делиться мыслями, чувствами и планами, рискуют потерять эмоциональную связь. Когда разговоры сводятся только к бытовым вопросам, партнёры начинают чувствовать себя чужими. Простое решение: выделять время для искренних бесед. Это может быть вечерний разговор за чашкой чая или совместная прогулка. Главное — слушать друг друга.

2. Критика и неуважение

Постоянные замечания, даже мелкие, создают ощущение недоверия и напряжённости. Каждый человек иногда ошибается, и важно относиться к этому с пониманием.
«Вместо того чтобы указывать на промахи, попробуйте мягко говорить о своих ожиданиях или предлагать помощь», — советует эксперт.

3. Потеря романтики и страсти

Рутина и многозадачность нередко вытесняют те чувства, которые были в начале отношений. Без романтических моментов и физической близости брак может стать скучным и механическим. Специалист рекомендует: устраивайте спонтанные свидания, маленькие сюрпризы или романтические ужины без отвлечений на телефоны.

4. Нежелание меняться

Когда один или оба партнёра не готовы развиваться, это приводит к стагнации или даже конфликтам. «Брак — это командная работа. Чтобы двигаться вперёд, важно находить общий вектор развития и поддерживать друг друга», — объясняет Кулешова. Развивайтесь вместе: осваивайте новые хобби, изучайте что-то интересное или просто обсуждайте свои цели.

5. Финансовые конфликты

Деньги — тема, способная разжечь даже самые бурные споры. Неумение договариваться о бюджете и планировании расходов часто становится причиной напряжённости в отношениях.
Рекомендация: проведите открытый и честный разговор о финансах, обсудите общий бюджет и распределение расходов. Главное — находить компромиссы, уважая мнение друг друга.

Как сохранить гармонию?

Кулешова предлагает простые, но действенные шаги:

  • Устраивайте вечера без гаджетов, где можно поговорить «по душам».
  • Проявляйте внимание, заботу и интерес к жизни друг друга.
  • Учитесь выражать критику мягко, превращая её в возможность для роста.
  • Поддерживайте стремления партнёра и совместно вырабатывайте планы на будущее.

«Любая проблема решаема, если оба партнёра готовы работать над отношениями. И главное не в самой ошибке, а в том, как вы с ней справляетесь», — подытожила психолог.

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