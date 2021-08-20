Психиатр рассказал, как оградить детей от гаджетомании

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Главный психиатр Московской области Антон Масякин рассказал 360, как защитить детей от гаджетомании.

Дети, которые практически всё время проводят в телефонах, планшетах, справедливо вызывают беспокойство у родителей. Но просто отбирать гаджет у ребенка бесполезно, даже опасно.

Опасная зависимость может развиться уже в раннем детстве. До 7 лет ребёнок полностью повторяет поведение родителей. Поэтому взрослым необходимо обратить внимание, в первую очередь, на себя.

— Гаджетомания появляется не просто так, это внутренние проблемы ребенка или проблемы в семье, когда ему не уделяют внимания, — заявил Масякин.

Врач не советует отбирать гаджет просто так, особенно на запущенной стадии зависимости. В этом случае ребёнок найдет себе другое вредное увлечение, чем окончательно испортит себе жизнь. Масякин отметил, что у алкоголиков, наркоманов ранее, как правило, были другие формы зависимости.

Психиатр советует вводить ограничения не только для ребёнка, но и для всех членов семьи. Например, не включать телефон на улице, во время семейного ужина. Это гораздо эффективней, чем просто отобрать гаджет.

Родителям необходимо предложить замену планшету — гулять с детьми, заниматься с ними творчеством, спортом.

Если ситуация зашла далеко, взрослые не могут сами справиться, необходимо обратиться к психологу. Масякин советует не запускать проблему, занимаясь зарабатыванием денег, а больше времени уделять ребёнку.

Если у ребенка или подростка есть чрезмерное увлечение играми, то его можно сводить на пейнтбол, в квеструм. Альтернатива в реальной жизни поможет не погрузиться полностью в виртуальный мир.