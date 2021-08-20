21.5 C
Рязань
Пятница, 20 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Психиатр рассказал, как оградить детей от гаджетомании

7info
Психиатр рассказал, как оградить детей от гаджетомании
- Advertisement -

Главный психиатр Московской области Антон Масякин рассказал 360, как защитить детей от гаджетомании.

Дети, которые практически всё время проводят в телефонах, планшетах, справедливо вызывают беспокойство у родителей. Но просто отбирать гаджет у ребенка бесполезно, даже опасно.

Опасная зависимость может развиться уже в раннем детстве. До 7 лет ребёнок полностью повторяет поведение родителей. Поэтому взрослым необходимо обратить внимание, в первую очередь, на себя.

— Гаджетомания появляется не просто так, это внутренние проблемы ребенка или проблемы в семье, когда ему не уделяют внимания, — заявил Масякин.

Врач не советует отбирать гаджет просто так, особенно на запущенной стадии зависимости. В этом случае ребёнок найдет себе другое вредное увлечение, чем окончательно испортит себе жизнь. Масякин отметил, что у алкоголиков, наркоманов ранее, как правило, были другие формы зависимости.

Психиатр советует вводить ограничения не только для ребёнка, но и для всех членов семьи. Например, не включать телефон на улице, во время семейного ужина. Это гораздо эффективней, чем просто отобрать гаджет.

Родителям необходимо предложить замену планшету — гулять с детьми, заниматься с ними творчеством, спортом.

Если ситуация зашла далеко, взрослые не могут сами справиться, необходимо обратиться к психологу. Масякин советует не запускать проблему, занимаясь зарабатыванием денег, а больше времени уделять ребёнку.

Если у ребенка или подростка есть чрезмерное увлечение играми, то его можно сводить на пейнтбол, в квеструм. Альтернатива в реальной жизни поможет не погрузиться полностью в виртуальный мир.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]