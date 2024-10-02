Среда, 2 октября, 2024

Психиатр-нарколог предупредил о тяжёлых последствиях лудомании

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с News.ru заявил, что лудомания (зависимость от азартных игр) представляет собой серьёзную проблему, которая может привести к полному разорению не только самого игрока, но и его близких.

По словам специалиста, люди, страдающие от лудомании, испытывают непреодолимое желание играть и делать рискованные ставки. При этом в случае невозможности играть у них возникает абстиненция, сопровождающаяся ухудшением самочувствия. На второй стадии зависимости игроки начинают использовать чужие деньги, беря кредиты или обманывая окружающих.

Шуров отметил, что букмекерские конторы активно рекламируются на телевидении, однако государство не контролирует этот процесс должным образом. Он выразил недоумение по поводу того, что подобная реклама не встречает должного противодействия.

«Это какое-то безумие. Видимо, кто-то крышует и на этом зарабатывает, но это полный беспредел», — добавил психиатр.

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