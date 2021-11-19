Прожиточный минимум в России повысится на 8,6% — до 13890 рублей

Прожиточный минимум и МРОТ в России повысится до 13890 рублей и 12654 рублей соответственно. Об этом сообщил Председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам Андрея Макарова, рост превысит запланированные ранее показатели из-за высокой инфляции, которая составляет 8% в годовом исчислении. Таким образом, прожиточный минимум предлагается увеличить на 8,6% — до 13890 рублей

Кроме того на тысячу рублей повысится МРОТ. Ранее минимальный размер оплаты труда планировалось увеличить на 2,5%.

«Но инфляция-то намного выше. И потому Президент РФ предложил принять решение: сейчас, в стадии, когда бюджетный процесс, фактически, завершается, принять решение о том, что МРОТ повышается сразу на тысячу рублей и составит 12654 рублей», – подчеркнул Андрей Макаров.

Парламентарий пояснил, что от размера МРОТ выстраивается измерение социальных пособий, а также большое количество других выплат. Андрей Макаров также напомнил о своем предложении об индексации пенсий, которая должна быть в следующем году выше инфляции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важность повышения МРОТ и прожиточного минимума.