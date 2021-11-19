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Пятница, 19 ноября, 2021
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Прожиточный минимум в России повысится на 8,6% — до 13890 рублей

Александр Ильин

Прожиточный минимум и МРОТ в России повысится до 13890 рублей и 12654 рублей соответственно. Об этом сообщил Председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам Андрея Макарова, рост превысит запланированные ранее показатели из-за высокой инфляции, которая составляет 8% в годовом исчислении. Таким образом, прожиточный минимум предлагается увеличить на 8,6% — до 13890 рублей

Кроме того на тысячу рублей повысится МРОТ. Ранее минимальный размер оплаты труда планировалось увеличить на 2,5%. 

«Но инфляция-то намного выше. И потому Президент РФ предложил принять решение: сейчас, в стадии, когда бюджетный процесс, фактически, завершается, принять решение о том, что МРОТ повышается сразу на тысячу рублей и составит 12654 рублей», – подчеркнул Андрей Макаров. 

Парламентарий пояснил, что от размера МРОТ выстраивается измерение социальных пособий, а также большое количество других выплат. Андрей Макаров также напомнил о своем предложении об индексации пенсий, которая должна быть в следующем году выше инфляции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важность повышения МРОТ и прожиточного минимума. 

«Решение Президента чрезвычайно важно для граждан. Впервые за долгое время продовольственная инфляция опережает общую. Это негативно сказывается на благосостоянии людей, фактически бьет по карману социально незащищенных групп. Принятые меры позволят поддержать наших граждан в трудной ситуации», – подчеркнул глава региона.

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