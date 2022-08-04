Проверка выявила дефекты при реконструкции Торговых рядов в Касимове

Стройнадзор выявил дефекты при реконструкции Торговых рядов в Касимове.

Проверка Государственной инспекции стройнадзора Рязанской области выявила множество дефектов, допущенных при ремонтно-реставрационных работах в корпусах Торговых рядов в Касимове. Об этом сообщает Vidsboku.

Проверку провели в конце июля вместе с региональной инспекцией по охране памятников культурного наследия.

Касимовское здание «Трёх корпусов торговых рядов» – объект культурного наследия федерального значения. С 2015 года реставрируются первый и второй корпуса. В 2019 году ремонт должен был завершиться, но сроки постоянно сдвигаются, работы на десятки миллионов рублей были сорваны.

В Касимове в конце июня побывал Павел Малков. Он назвал управленческим провалом ситуацию с Торговыми рядами.

Стройнадзор в ответ на запрос Vidsboku рассказал о выявленных дефектах. На объекте обнаружили отслаивание штукатурки, шелушение лакокрасочного слоя, трещины на отделочном слое колонн. На фасаде выступают мокрые пятна, а на запорных камнях карниза колонн присутствуют затёки воды и трещины. Двери цепляют откосы дверных проёмов. Найдены провалы и неровности на отмостке здания.

Инспекция обнаружила также в подвале здания воду. Плитка там уложена волнообразно, нет слоя водоэмульсионной краски. Штукатурка и шпатлёвка отслаиваются.

Лестницы на второй этаж, вентиляция, расположение перегородок в подвале и элементы кровли не соответствуют проектной документации. Крыша протекает крыша, нарушены требования пожарной безопасности.

В областной инспекции ОКН сообщили, что вопросы устранения недостатков будут разрешены заказчиком в рабочем порядке.