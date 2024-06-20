Протоиерей Гривин освятил стройплощадку новой поликлиники в Дашково-Песочне

Благочинный Восточного округа Рязани протоиерей Александр Гривин 19 июня освятил стройплощадку новой поликлиники в Дашково-Песочне, сообщает Рязанская епархия.
Священник окропил святой водой саму территорию, а также строительную технику.
Освятить площадку протоиерея пригласило руководство медицинского учреждения.
Протоиерей Александр Гривин настоятель строящегося много лет в Дашково-Песочне храма святителя Василия Рязанского, поэтому хорошо знаком с трудностями, которые возникают при строительстве крупных объектов.