Четверг, 20 июня, 2024

Протоиерей Гривин освятил стройплощадку новой поликлиники в Дашково-Песочне

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/ryazeparh_logos

Благочинный Восточного округа Рязани протоиерей Александр Гривин 19 июня освятил стройплощадку новой поликлиники в Дашково-Песочне, сообщает Рязанская епархия.

Священник окропил святой водой саму территорию, а также строительную технику.

Освятить площадку протоиерея пригласило руководство медицинского учреждения.

Протоиерей Александр Гривин настоятель строящегося много лет в Дашково-Песочне храма святителя Василия Рязанского, поэтому хорошо знаком с трудностями, которые возникают при строительстве крупных объектов.

— Сейчас в стенах этой церкви идут отделочные работы. Как и на всех других этапах, батюшка сам принимает участие в трудах, ежедневно с утра до позднего вечера находясь в храме, — говорится в сообщении епархии.

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