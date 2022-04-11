Проститутки из Сызрани сообщили о жутких днях после ввода санкций

В Сызрани проститутки рассказали о финансовых проблемах после введения западных санкций в отношении России, сообщает КТВ-ЛУЧ.

- Реклама -

По словам представительниц отрасли, в результате заметно выросли цены на презервативы и нижнее белье. При этом они не могут повысить цены на свои услуги, поскольку это отпугнет клиентов.

«Прошлая неделя была жуткой – так мало звонков было от клиентов! Куда уж тут поднимать цены, приходится экономить на себе. У меня, например, сегодня пустой холодильник. Но я не расстраиваюсь – это на пользу, зато худею», – призналась одна из женщин.

Другая собеседница пояснила, что летом повысить цены на услуги все-таки придется. А пока ради экономии электричества она не работает по ночам.