Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области на 1 марта составила 32 млн

На 1 марта 2023 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 32 млн рублей. Об этом сообщил Рязаньстат.

18,7 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организации в 2022 году и ранее, не погашенная в 2023 году.

Своевременно не получили заработную плату 165 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 194,2 тыс. рублей.

За февраль просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с январем увеличилась на 6,8%, или на 2032 тыс. рублей.