Понедельник, 16 сентября, 2024

Пропавшую в Свердловской области девочку нашли в поле с травмой головы — СМИ

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В селе Мостовское, расположенном недалеко от Верхней Пышмы, ночью нашли пропавшую 12-летнюю девочку, которая накануне вечером пошла проводить подругу и не вернулась домой. По словам очевидцев, ребенок находится в тяжелом состоянии, пишет E1.RU.

— Девочку нашли на поле, недалеко от дома. Она шла по тропинке, которая проходит рядом с её домом, и была обнаружена в семи метрах от неё. Видимо, не успела дойти до дома, — сообщили представители администрации села Мостовское порталу.

Местные жители утверждают, что в селе обычно дети спокойно гуляют по вечерам одни, и ранее подобных инцидентов не происходило.

Пострадавшую девочку госпитализировали с тяжелой травмой головы. Соседи подозревают, что на нее напали.

12-летняя девочка вчера вечером проводила подругу до автобусной остановки и пошла домой. Но до дома не дошла. После этого начались поиски ребёнка.

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