Среда, 11 января, 2023
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Пропавшую мать пятерых детей нашли мёртвой через три недели

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В Свердловской области нашли мёртвой мать пятерых детей Любовь Белюшину, сообщает E1.ru, ссылаясь на волонтёров поискового отряда «Прорыв».

36-летняя Белюшина, которая жила в селе Коптелево, пропала три недели назад — 22 декабря 2022 года. Женщина ушла из дома, что проведать в соседнем городе отца, но к родственнику не приехала.

Что случилось с Любовью, поисковики не сообщили. По данным СМИ, женщина развелась с мужем, во время семейного кризиса употребляла спиртные напитки.

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