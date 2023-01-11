Пропавшую мать пятерых детей нашли мёртвой через три недели

В Свердловской области нашли мёртвой мать пятерых детей Любовь Белюшину, сообщает E1.ru, ссылаясь на волонтёров поискового отряда «Прорыв».

36-летняя Белюшина, которая жила в селе Коптелево, пропала три недели назад — 22 декабря 2022 года. Женщина ушла из дома, что проведать в соседнем городе отца, но к родственнику не приехала.

Что случилось с Любовью, поисковики не сообщили. По данным СМИ, женщина развелась с мужем, во время семейного кризиса употребляла спиртные напитки.