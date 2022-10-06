Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

Пропавшего без вести нижегородца нашли в Рязани

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани патруль полиции нашёл без вести пропавшего 19-летнего жителя Нижегородской области. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области остановили для проверки документов молодого человека на улице Полевой. Полицейские через планшет нашли в информационной базе сведения, прохожий был зарегистрирован в Нижегородской области и находился в федеральном розыске.

Молодой человек ушёл из дома, не объяснив причин, и не выходил на связь с родственниками. Они обратились в полицию за помощью.

Патрульные доставили юношу в ОМВД по Советскому району Рязани, где его опросили и провели с ним профилактическую беседу. Инициатора розыска и родственников оповестили о местонахождении молодого человека.

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