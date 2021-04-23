Пропавшая в Сасове девочка нашлась

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Пропавшая в Сасове 11-летняя Ксения Сухомудь найдена живой. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Напомним, о судьбе девочки было неизвестно с 22 апреля. Что с ней произошло, поисковики не уточняют.