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Пятница, 23 апреля, 2021
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Пропавшая в Сасове девочка нашлась

7info
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Пропавшая в Сасове 11-летняя Ксения Сухомудь найдена живой. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Напомним, о судьбе девочки было неизвестно с 22 апреля. Что с ней произошло, поисковики не уточняют. 

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