Пропавшая 11-летняя девочка во Владивостоке найдена живой

Пропавшая 2 марта во Владивостоке 11-летняя девочка найдена, с ней всё в порядке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД России по Приморскому краю.

Информация о пропаже ребёнка была опубликована в среду поисковой организацией «Примпоиск». Девочку искали полицейские и волонтёры.

По данным полиции, школьница уже неоднократно самовольно покидала дом и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

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«Девочку нашли, её жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в УМВД.