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Иван Цунаев, фото: прокуратура Рязанской области
Власть и политика

Прокурором Рыбновского района стал Иван Цунаев

Алексей Самохин

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Рыбновского района Рязанской области назначен советник юстиции Цунаев Иван Александрович.

Иван Александрович родился в 1985 году в городе Рязани.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в мае 2010 года в должности помощника прокурора Рязанского района Рязанской области. В последующем работал заместителем прокурора Ермишинского, Шиловского районов Рязанской области, заместителем прокурора Московского, Советского районов Рязани. 

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С марта 2022 года замещал должность прокурора Клепиковского района Рязанской области.

За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, квалифицированным юристом, дисциплинированным и добросовестным работником, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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© Информационное агентство 7info

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