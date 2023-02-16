Четверг, 16 февраля, 2023
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Прокурором Ряжского района Рязанской области назначен Максим Комягин

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Ряжского района сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Максим Комягин. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Комягин родился в октябре 1977 года в городе Кораблино Рязанской области.

В органах прокуратуры служит с 2002 года. Начинал следователем прокуратуры Кораблинского района, затем назначен заместителем прокурора этого же района. С 2008 по 2018 год возглавлял прокуратуру Старожиловского района, с 2018 — прокуратуру Александро-Невского района.

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