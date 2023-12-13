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Прокурором Михайловского района назначен Максим Просянников

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Максим Просянников стал прокурором Михайловского района Рязанской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приказ о назначении генеральный прокурор РФ подписал 11 декабря.

Просянников — уроженец села Путятино. В органах прокуратуры с августа 2011 года. Трудовую деятельность начинал с должности помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

После службы в армии продолжил работу в прокуратуре.

С декабря 2021 года до назначения на новый пост занимал должность заместителя прокурора Рыбновского района.

Прокурором Михайловского района назначен Максим Просянников
Максим Просянников, фото: t.me/prokrzn

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