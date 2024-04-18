Прокурор проверил ход строительства новой поликлиники в Дашково-Песочне

Прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксёнов провел рабочее совещание на объекте капитального строительства филиала поликлинического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В совещании также приняли участие директор ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области», специалисты государственной инспекции строительного надзора области и представители подрядной организации.

Строительство поликлиники ведется в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Прокурор лично оценил ход работ, проверив соблюдение графика, наличие необходимых ресурсов и качество используемых материалов.

Он также обратил внимание участников совещания на необходимость своевременного завершения строительства этого социально значимого объекта.

Ход строительства поликлиники постановлен прокурором района на особый контроль.