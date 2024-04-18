Четверг, 18 апреля, 2024

Прокурор проверил ход строительства новой поликлиники в Дашково-Песочне

Автор: 7info

Опубликовано

Прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксёнов провел рабочее совещание на объекте капитального строительства филиала поликлинического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В совещании также приняли участие директор ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области», специалисты государственной инспекции строительного надзора области и представители подрядной организации.

Строительство поликлиники ведется в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

Прокурор лично оценил ход работ, проверив соблюдение графика, наличие необходимых ресурсов и качество используемых материалов.

Он также обратил внимание участников совещания на необходимость своевременного завершения строительства этого социально значимого объекта.

Ход строительства поликлиники постановлен прокурором района на особый контроль.

Прокурор проверил ход строительства новой поликлиники в Дашково-Песочне

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