Прокуратура заинтересовалась спасским селом, где произошла чрезвычайная ситуация

Прокуратура следит за ходом восстановительных работ на водопроводе в селе Половское Спасского района Рязанской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

4 июля в селе Половском была объявлена чрезвычайная ситуация из-за выхода из строя скважины, которая обеспечивала водоснабжение населённого пункта.

Ранее прокуратура Спасского района внесла представление главе администрации района из-за изношенности сетей и объектов водоснабжения. Также руководителю ресурсоснабжающей организации было сделано представление из-за длительного проведения ремонтных работ и необходимости перерасчёта платы за коммунальные услуги.

Прокуратура района будет контролировать результаты устранения нарушений и ход восстановительных работ.