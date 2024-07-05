Пятница, 5 июля, 2024

Прокуратура заинтересовалась спасским селом, где произошла чрезвычайная ситуация

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура следит за ходом восстановительных работ на водопроводе в селе Половское Спасского района Рязанской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

4 июля в селе Половском была объявлена чрезвычайная ситуация из-за выхода из строя скважины, которая обеспечивала водоснабжение населённого пункта.

Ранее прокуратура Спасского района внесла представление главе администрации района из-за изношенности сетей и объектов водоснабжения. Также руководителю ресурсоснабжающей организации было сделано представление из-за длительного проведения ремонтных работ и необходимости перерасчёта платы за коммунальные услуги.

Прокуратура района будет контролировать результаты устранения нарушений и ход восстановительных работ.

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