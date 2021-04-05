Прокуратура заинтересовалась приютом для животных в Сасове

Прокуратура проверит информацию о ненадлежащем обращении с животными в приюте, который находится в Сасовском районе, пишут РИА Новости.

В конце марта в соцсетях появились снимки из сасовского приюта для безнадзорных животных. По кадрам видно, что собачьи будки затоплены, животные находятся в воде. Зоозащитники также сообщили, что продукты для приготовления еды хранятся на улице. Больных животных не лечат, а на территории приюта лежат трупы собак.

В тот же день приют приостановил свою работу из-за непогоды.

Сасовская межрайонная прокуратура организовала проверку информации о ненадлежащем обращении с животными. Надзорному органу предстоит дать оценку законности деятельности собственника по содержанию приюта и исполнению законодательства об ответственном обращении с животными.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.