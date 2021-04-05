4.4 C
Рязань
Понедельник, 5 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Прокуратура заинтересовалась приютом для животных в Сасове

7info7

Прокуратура проверит информацию о ненадлежащем обращении с животными в приюте, который находится в Сасовском районе, пишут РИА Новости.

В конце марта в соцсетях появились снимки из сасовского приюта для безнадзорных животных. По кадрам видно, что собачьи будки затоплены, животные находятся в воде. Зоозащитники также сообщили, что продукты для приготовления еды хранятся на улице. Больных животных не лечат, а на территории приюта лежат трупы собак.

В тот же день приют приостановил свою работу из-за непогоды.

Сасовская межрайонная прокуратура организовала проверку информации о ненадлежащем обращении с животными. Надзорному органу предстоит дать оценку законности деятельности собственника по содержанию приюта и исполнению законодательства об ответственном обращении с животными.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru