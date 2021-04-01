В среду, 31 марта, стало известно, что приют для бездомных собак в Сасове приостановил работу из-за погоды. Об этом сообщается в группе ВК.

Решение о приостановке деятельности руководство приюта приняло из-за резкого таяния снега, что увеличивает риск подтопления. Ограничение сохранится на две недели.

— В настоящее время ведутся экстренные работы по осушению. Все животные живы и накормлены. Ветеринарные процедуры также проводятся по плану, — говорится в сообщении.

В приюте отметили, что всех животных перевели на временное содержание в клетки и возвышенности. А инвентарь со склада вынесли на улицу, чтобы просушить помещения.

Прием животных также временно приостановили.

Напомним, ранее волонтеры побывали в собачьем приюте в Сасове. Активисты рассказали, что животные живут в полной антисанитарии.