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Приют для бездомных собак в Сасове приостановил работу из-за погоды

Елена Лобанова

В среду, 31 марта, стало известно, что приют для бездомных собак в Сасове приостановил работу из-за погоды. Об этом сообщается в группе ВК. 

Решение о приостановке деятельности руководство приюта приняло из-за резкого таяния снега, что увеличивает риск подтопления. Ограничение сохранится на две недели. 

— В настоящее время ведутся экстренные работы по осушению. Все животные живы и накормлены. Ветеринарные процедуры также проводятся по плану, — говорится в сообщении. 

В приюте отметили, что всех животных перевели на временное содержание в клетки и возвышенности. А инвентарь со склада вынесли на улицу, чтобы просушить помещения. 

Прием животных также временно приостановили. 

Напомним, ранее волонтеры побывали в собачьем приюте в Сасове. Активисты рассказали, что животные живут в полной антисанитарии.

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