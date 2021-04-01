Волонтеры рассказали об ужасающем состоянии собачьего приюта в Сасове

Рязанские волонтеры побывали в собачьем приюте в Сасове. Ужасающие кадры с поездки они опубликовали в социальных сетях.

Активисты отметили, что приехали на участок в поисках своей любимой собаки. Однако животное так и не удалось найти.

— Увиденное все еще перед глазами. Это невозможно описать. Данные фотографии — лишь малая часть того, что там творится. Сотни собак живут в страхе, боли и голоде. Некоторые уже настолько свыклись, что неподвижно лежат в будке и ни на что не реагируют, — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что половину собак, которых отлавливает ответственный человек, уже нет в живых. Часто они просто не доезжают до приюта.

— Животные сидят на крышах будок и пытаются хоть как-то согреться от солнца. Невозможно представить, что было зимой, когда стояли тридцатиградусные морозы. Собаки скулят, страдают и просят о помощи. Со швами после кастрации они обитают в сплошной антисанитарии, лужах и грязи, — подчеркнули активисты.

Волонтеры рассказали, что этот человек планируют открыть приют в Скопине. По их словам, он участвует в тендере от администрации города. При этом активисты отметили, что мужчина уверен в своем выигрыше, ведь уже «есть устная договоренность».

Позже стало известно, что приют временно приостановил работу.