Прокуратура Рязанского района провела проверку по обращению жителя села Борисково, в ходе которой выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения и газоснабжения.

Установлено, что на территории населенного пункта расположено 169 домовладений. Вместе с тем на улицах Колхозная, Школьная, Полевая, а также на участке автодороги «Ласково-Красное» – Деулино» – Борисково» отсутствует стационарное электрическое освещение, разрушено дорожное полотно.

Кроме того, со стороны органов местного самоуправления должных мер по газификации села не принято.

По результатам проверки в дирекцию дорог Рязанской области, главе администрации района внесены представления, сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.