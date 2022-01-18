Прокуратура внесла представление мэру Рязани из-за уборки снега

Прокуратурой Советского района г.Рязани в ходе мониторинга публикаций в СМИ и сети Интернет установлены факты нарушений неисполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и жилищно-коммунального хозяйства в зимний период.

Так, проведена проверка исполнения управляющими организациями и собственниками обязанности по устранению снега и наледи на прилегающей территории многоквартирных жилых домов и иных объектов, расположенных на поднадзорной территории.

Установлено, что на крыше многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 8а, имеются ледяные образования в виде наледи и сосулек.

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Наличие ледяных образований в виде наледи и сосулек также выявлено на пр. Щедрина, д. 3, 7, 13а, 15, 15а, ул. Ленина, д. 33, ул. Маяковского, д. 103, ул. Горького, д. 27, в связи с чем руководителями данных управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона.

В этой связи прокуратурой района в адрес управляющих организаций внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, которые находятся в стадии рассмотрения.

В части обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, расположенных на территории Советского района г.Рязани, прокуратурой района совместно с инспекторами дорожного надзора ЦДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Рязанской области был 11.01.2022 осуществлен выезд, в ходе которого обнаружено наличие рыхлого снега и зимней скользкости на проезжей части дорог по улицам Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской, Рыбацкой г. Рязани.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района 11.01.2022 в адрес главы администрации г. Рязани внесено представление, с требованием безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений.

В отношении должностного лица МБУ «Дирекция благоустройства города» ответственного за осуществление контроля за организацией и осуществлением работ по уборке автомобильных дорог местного значения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.