Прокуратура установила нарушения при содержании мест для сбора ТКО в Борках

Жители поселка Борки Рязанского района пожаловались на ненадлежащее содержание контейнерной площадки. Прокуратура провела проверку по этому обращению и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На контейнерной площадке, расположенной вблизи д. № 49 по ул. 11-район, зафиксировали санитарно-эпидемиологический нарушения. на контейнерной площадке вблизи дома 94 на той же улице сотрудники прокуратуры обнаружили отсутствие ограждения, твердого (асфальтного, бетонного) покрытия. А еще выяснилось, что площадка расположена слишком близко к жилому дому.

По данному факту прокурор района внес представление начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора района.