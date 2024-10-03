Четверг, 3 октября, 2024

Прокуратура установила нарушения при содержании мест для сбора ТКО в Борках

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

Жители поселка Борки Рязанского района пожаловались на ненадлежащее содержание контейнерной площадки. Прокуратура провела проверку по этому обращению и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На контейнерной площадке, расположенной вблизи д. № 49 по ул. 11-район, зафиксировали санитарно-эпидемиологический нарушения. на контейнерной площадке вблизи дома 94 на той же улице сотрудники прокуратуры обнаружили отсутствие ограждения, твердого (асфальтного, бетонного) покрытия. А еще выяснилось, что площадка расположена слишком близко к жилому дому.

По данному факту прокурор района внес представление начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора района.

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