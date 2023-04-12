Прокуратура Рязанской области проводит проверку ЧП с поножовщиной в Новомичуринске

Прокуратура Рязанской области организовала проверку после нападения с ножом на двух подростков в Новомичуринске. Проводить проверку поручено прокурору Пронского района.

По данным следователей, конфликт с поножовщиной произошёл 11 апреля в парке на проспекте Смирягина. В ходе ссоры один из несовершеннолетних нанёс двум местным жителям 14 и 16 лет ножевые удары. Потерпевшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

12 апреля Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам в отношении несовершеннолетнего жителя Новомичуринска Пронского района.

В прокуратуре региона сообщили, что результат расследования уголовного дела поставлен на контроль.