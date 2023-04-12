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Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области подросток ударил двух школьников ножом

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Источник: Издательство "Пресса"

В Новомичуринске 11 апреля произошёл конфликт с поножовщиной. Подробности приводит издательство «Пресса».

Всё случилось в центральном парке на проспекте Смирягина около 5 часов вечера. Поссорились двое против одного подростка. Предположительно, подросток на велосипеде ударил ножом одного из ребят в пах, второго – в спину.

Конфликт попал на видео, которое снимали жильцы близлежащего дома.

Раненных подростков госпитализировали в Новомичуринскую межрайонную больницу.

Главный врач медицинского учреждения Наталья Черницына сообщила, что детей прооперировали, их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

Глав Михайловского МСО Евгений Клевцов заявил, что в отношении третьего подростка возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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