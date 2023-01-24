Прокуратура проводит проверку сведений о травмировании 7-летнего ребёнка в Коломне

Прокуратура проводит проверку, опубликованных в СМИ сведений о травмировании 7-летнего ребёнка на горке в городском округе Коломна. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По предварительным данным, 7-летний мальчик катался с горки под присмотром родителей. В какой-то момент ребёнок получил травму и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По результатам проверки, проведение которой поручено Коломенской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

Кроме того, ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, поставлен городской прокуратурой на контроль.