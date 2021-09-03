Прокуратура посетила завод «Русская кожа» в Рязани

2 сентября представители прокуратуры Рязанской области во главе с заместителем прокурора региона Никитой Зубко посетили завод «Русская кожа».

На предприятии работают около 1500 работников. Заводчане рассказали представителям надзорного ведомства о существующих проблемах.

Например, они пожаловались на ненадлежащее содержание управляющей компанией многоквартирного дома по адресу ул. Пугачева, д. 7. Также их беспокоит состояние дороги на улице Коломенской, которая ведёт к детскому саду.

Также по сообщению сотрудников предприятия, бытовыми отходами и мусором захламлена территория у дома №16 корп. 1 по улице Костычева. Прозвучали жалобы на бездействие судебных приставов в вопросе взыскания алиментов и загрязнение атмосферного воздуха.