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Прокуратура посетила завод «Русская кожа» в Рязани

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Прокуратура посетила завод "Русская кожа" в Рязани

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2 сентября представители прокуратуры Рязанской области во главе с заместителем прокурора региона Никитой Зубко посетили завод «Русская кожа».

На предприятии работают около 1500 работников. Заводчане рассказали представителям надзорного ведомства о существующих проблемах.

Например, они пожаловались на ненадлежащее содержание управляющей компанией многоквартирного дома по адресу ул. Пугачева, д. 7. Также их беспокоит состояние дороги на улице Коломенской, которая ведёт к детскому саду.

Также по сообщению сотрудников предприятия, бытовыми отходами и мусором захламлена территория у дома №16 корп. 1 по улице Костычева. Прозвучали жалобы на бездействие судебных приставов в вопросе взыскания алиментов и загрязнение атмосферного воздуха.

По итогам встречи от сотрудников были приняты письменные обращения, по которым организованы проверки, — сообщает официальный сайт ведомства.

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