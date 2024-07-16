Вторник, 16 июля, 2024

Прокуратура обнаружила несанкционированную свалку в селе Дядьково Рязанского района

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

Сотрудники прокуратуры выехали на место несанкционированной свалки отходов в селе Дядьково Рязанского района. О ее наличии они узнали из соцсетей. О выезде сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Свалка находится вблизи дома № 21 по ул. Весенней. Она состоит из твердых коммунальных отходов. Отмечается, что обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возложена на собственников земельных участков.

Прокуратура внесла главе администрации Дядьковского сельского поселения представление. Теперь прокуратура района будет контролировать процесс устранения свалки.

Напомним, 16 июля стало известно еще об одной несанкционированной свалке. На нее пожаловались жители улицы Почтовой в Рязани.

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