Рязанцы пожаловались на свалку на улице Почтовая

Во дворе дома № 57 на улице Почтовой образовалась несанкционированная свалка. Об этом пишет РЗН. Инфо.

Рязанцы сообщают, что строительный мусор и грунт сваливают на придомовую территорию в течение года. Жители дома обращались в администрацию города. Они получили ответ, что собственнику помещений и производителю земляных работ направили уведомления, что складировать мусор на придомовой территории нельзя.

Заниматься уборкой и восстанавливать нарушенное благоустройство территории будет префектура Советского района.