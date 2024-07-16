Вторник, 16 июля, 2024

Рязанцы пожаловались на свалку на улице Почтовая

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.rzn.info/

Во дворе дома № 57 на улице Почтовой образовалась несанкционированная свалка. Об этом пишет РЗН. Инфо.

Рязанцы сообщают, что строительный мусор и грунт сваливают на придомовую территорию в течение года. Жители дома обращались в администрацию города. Они получили ответ, что собственнику помещений и производителю земляных работ направили уведомления, что складировать мусор на придомовой территории нельзя.

Заниматься уборкой и восстанавливать нарушенное благоустройство территории будет префектура Советского района.

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