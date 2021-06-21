Прокуратура нашла нарушения при закупке рязанской школой шлема виртуальной реальности

- Advertisement -

В Ряжском районе прокуратура выявила нарушения при поставке в школу компьютерного оборудования, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Ряжская средняя школа № 2 в июле 2020 года по нацпроекту закупила у индивидуального предпринимателя шлем и ноутбук виртуальной реальности. Стоимость оборудования составила 166 тысяч 523,20 рублей.

Товар школа получила, деньги оплатила, но оборудование по назначению не использовалось. В ноутбуке нет разъёма, с помощью которого можно подключить шлем.

Поставщика о недостатках не предупредили, никаких шагов для исправления ситуации руководство школы не принимало.