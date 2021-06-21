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Понедельник, 21 июня, 2021
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Прокуратура нашла нарушения при закупке рязанской школой шлема виртуальной реальности

7info
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В Ряжском районе прокуратура выявила нарушения при поставке в школу компьютерного оборудования, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Ряжская средняя школа № 2 в июле 2020 года по нацпроекту закупила у индивидуального предпринимателя шлем и ноутбук виртуальной реальности. Стоимость оборудования составила 166 тысяч 523,20 рублей.

Товар школа получила, деньги оплатила, но оборудование по назначению не использовалось. В ноутбуке нет разъёма, с помощью которого можно подключить шлем.

Поставщика о недостатках не предупредили, никаких шагов для исправления ситуации руководство школы не принимало.

— По указанным фактам прокуратурой района директору МОУ «Ряжская СШ № 2» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, — сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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