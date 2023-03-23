Четверг, 23 марта, 2023
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Прокуратура начала проверку после обрушения стены здания в Сапожке

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Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Сапожковского района инициировала проверку из-за частичного обрушения стены здания, где находится Дом детского творчества в Сапожке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки будут оценены действия или бездействие должностных лиц, ответственных за содержание здания, где расположена образовательная организация. Если будут найдены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

7info ранее сообщало о ЧП, случившемся 23 марта.

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