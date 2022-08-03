Прокуратура Гагинского района обеспечила безопасность детей до начала работы аттракциона

Прокуратура Гагинского района Нижегородской области с привлечением контролирующих органов провела проверку соблюдения требований безопасности при оказании услуг, в частности организации досуга для несовершеннолетних. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

Установлено, что в селе Гагино коммерческая организация установила на площади надувное оборудование, планировавшееся к использованию в качестве аттракциона для детей.

Надзорными мероприятиями выявлено несоблюдение требований к расстоянию для установки ограждения около батута в целях обеспечения безопасности посетителей, а также факты отсутствия подписей оператора в журнале при допуске к работе с аттракционом.

В целях недопустимости нарушения закона прокуратура объявила предостережение руководителю организации.

Выявленные недостатки устранены до начала эксплуатации надувного оборудования.