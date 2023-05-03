Производители зерна Рязанской области получат более 170 млн рублей федеральных средств

Производители зерновых культур Рязанской области получат поддержку федерального центра. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что 171 млн 685 тысяч рублей направят на возмещение аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Всего на эти цели в нынешнем году регион получит 342,2 млн федеральных рублей, – отметил парламентарий.
Губернатор Павел Малков подчеркнул важность и своевременность принятого решения.
Глава региона поблагодарил федеральных коллег за поддержку.
В Рязанской области с 27 апреля до особого распоряжения действует режим чрезвычайной ситуации из-за значительной гибели озимых культур.
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