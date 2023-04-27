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Четверг, 27 апреля, 2023

В Рязанской области с 27 апреля вводится режим ЧС

Image by wirestock on Freepik
Image by wirestock on Freepik

В Рязанской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за значительной гибели озимых культур. Распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Причиной стало опасное явление «ледяная корка», из-за которого организации АПК региона понесли значительные материальные потери. Неблагоприятные агрометеорологические явления привели к значительной гибели озимых сельхозкультур.

Режим ЧС вводится с 27 апреля для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования.

Границы зоны чрезвычайной ситуации определены по границам муниципальных районов региона: Александро-Невского, Захаровского, Ухоловского, Ермишинского, Кадомского, Клепиковского, Кораблинского, Касимовкого, Милославского, Пителинского, Пронского, Михайловского, Путятинского, Ряжского, Рязанского, Рыбновского, Сапожковского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Сараевского, Старожиловского, Чучковского, Шацкого и Шиловского.

Ввести режим рекомендовала комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области. Областному минсельхозу рекомендовано ежедневно вести мониторинг ситуации в АПК. При ведомстве должен появиться оперштаб. В течение нескольких дней предстоит разработать план мероприятий по минимизации последствий опасного явления. Главам администраций муниципальных районов дан ряд рекомендаций.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

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