В Екатеринбурге на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Девочку от педофила спасли прохожие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, утром 11 мая на улице Рощинской ранее судимый мужчина 1968 года рождения напал на ребёнка и пытался совершить действия сексуального характера. К счастью, педофила спугнули прохожие.

Задержанного поместили под стражу, мужчина признал вину. Этого человека проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.