Понедельник, 27 мая, 2024

Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности Ольги Бузовой

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: @buzova86

Певец Прохор Шаляпин поделился секретом Ольги Бузовой. Он рассказал, что стройная телеведущая Ольга Бузова поддерживает фигуру с помощью виброплатформы, которую он ей посоветовал, сообщает 5-tv.ru.

«У меня дома есть виброплатформа, и на ней я себя протряхиваю. Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она её приобрела и трясётся теперь тоже целыми днями», — рассказал Шаляпин на популярном шоу.

Виброплатформа работает так: её нужно включить и встать на неё. Когда человека начинает трясти, можно одновременно начать выполнять упражнения. С помощью этого устройства прекрасно разгоняется лимфа. Так артист поддерживает себя в хорошей физической форме, хотя и любит поесть.

Шаляпин поделился и другими методами, благодаря которым он выглядит молодо и свежо. Например, певец предпочитает рано вставать и разминать лицо у зеркала, хаотично кривляясь.

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