Прогнозируемые мартовские морозы могут погубить озимые культуры

В Рязанской области аномальная зима погубила 4% озимых. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов.

В Рязанской области в 2025 году посеяли 335 тысяч гектаров озимых зерновых культур, 14 тысяч гектаров озимых масличных культур. По предварительной оценке, 72% озимых находятся в удовлетворительном состоянии, 27% — в хорошем, 1% — в плохом.

Ухудшить положение могут морозы, которые прогнозируются в марте. Отмечается, что аграрии готовы делать пересев или досев. Затраты на сев в этом случае может покрыть агрострахование.

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Всего в Рязанской области в 2025 году запланирован сев на площади в 1137 тысяч гектаров, это на 10 тысяч больше, чем в 2024 году. Необходимый запас семян, удобрений уже готов. Также зарезервирован объем топлива для аграриев.

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что аграрии продолжают обновлять технику. Государство компенсирует 20% покупок необходимых автомобилей. В федеральном и областном бюджете выделено 2,4 миллиарда рублей на кредиты и другие меры поддержки представителям АПК.

За 10 лет в использование введено 330 тысяч гектаров прежде выпавших земель. Отмечается, что Рязанская область ежегодно вводит в оборот 20–25 тысяч гектаров.