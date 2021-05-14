Профстандарты для школьных охранников предложат сделать обязательными

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложит Минпросвещения и Миннауки сделать обязательными профстандарты для ЧОПов в образовательных организациях — таким образом, по его словам, школы не смогут охранять «вахтеры-любители».

— В регионах, где образовательная организация при выборе охранного предприятия закладывает в конкурсную документацию требования к частному охраннику, соответствующие профессиональным стандартам, отношение к вопросу безопасности детей в школах уважительное, и финансирование есть. Этот профстандарт был утвержден Минтрудом в 2015 году, но носит рекомендательный характер. Минпросвещения и Миннауки своими нормативными документами не предусмотрели его обязательность, —рассказал он «Известиям».

По мнению депутата, этот профстандарт должен стать обязательным. Таким образом, школы будут охранять профессионалы.

— На следующей неделе я буду обращаться в Минпросвещения и Миннауки по вопросам профессиональных стандартов. И в то же время попрошу их проработать вопрос изыскания источников финансирования безопасности в образовательных учреждениях,— заявил парламентарий.

Сейчас средства на обеспечение безопасности школы должны брать из субсидий: федеральных, региональных или муниципальных. Но, к сожалению, они финансируются по остаточному принципу, и это острая проблема во многих регионах, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Средственные действия: власти Казани отказались оплачивать дневную охрану школ.