Четверг, 5 сентября, 2024

Профессор МГУ рассказал, когда нельзя делать прививку от гриппа

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Pxhere

Прививку от гриппа не рекомендуется делать во время обострения хронических заболеваний и при наличии острых лихорадочных состояний, сообщил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, вакцинация помогает защитить организм от наиболее опасных штаммов вируса, однако существует ряд противопоказаний, которые важно учитывать.

Аграновский подчеркнул, что вакцина особенно необходима детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Хотя прививка не дает полной гарантии защиты от вируса, она значительно снижает риск тяжелого течения болезни при заражении. В отсутствие вакцинации вероятность более серьёзных осложнений гораздо выше, отметил эксперт.

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что для защиты от гриппа и коронавируса важно использовать маски и санитайзеры, а также избегать мест с большим скоплением людей. Он рекомендовал всегда иметь при себе карманный санитайзер для регулярной обработки рук.

«По возможности лучше не посещать людные места, а если это неизбежно, обязательно использовать маску и санитайзер. Для удобства можно приобрести маленькую бутылочку санитайзера и носить ее с собой», — отметил врач.

Кондрахин также подчеркнул, что осенью риск заразиться гриппом или COVID-19 возрастает, поэтому подготовку организма следует начинать заранее. Врач советует сделать прививки для укрепления иммунитета и избегать переработки и недосыпа, так как это ослабляет защитные силы организма.

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