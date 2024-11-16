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Проекты рязанцев вошли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Губернатор Малков призвал поддержать земляков

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Алексей Самохин

Проекты рязанцев вышли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Конкурс объединяет активных россиян и социально ориентированные организации. Победа в нём — возможность реализовать свои инициативы при поддержке государства и принять участие в федеральных образовательных программах.

В номинации «Ответственный бизнес» семейное кафе из Касимовского района. Одно из направлений его работы — образовательные мероприятия. В кафе проходят мастер-классы для детей на тему кухни региона, квесты по мотивам произведений Пушкина и народного творчества Елатьмы.

Участник волонтёрского движения, школьник из Сапожковского района Егор Барышников в номинации «Страна возможностей» представляет проект «Когда говорит памятник». Егор и его команда рассказывают о воинах, чьи имена увековечены на памятнике воинам Великой Отечественной войны в родном посёлке.

— Оба проекта достойны того, чтобы воплотить их в жизнь. До 21 ноября мы можем поддержать наших финалистов в народном голосовании, — написал Малков.

Проголосовать можно в мини-приложении ВКонтакте.

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