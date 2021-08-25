Проект «Вилланд» от «Мармакс» – в финале премии «Поселок года 2021»

Коттеджный поселок «Вилланд», который девелоперская компания «Мармакс» возводит в Рязанской области, претендует на победу в престижной федеральной премии «Поселок года 2021». Проект вышел в финал премии в номинации «Лучший проект-концепция регионального поселка».

«Вилланд» возводится на земельном участке общей площадью 50 га, в 12 минутах езды от Рязани, в экологически благоприятном и живописном месте. В посёлке можно приобрести земельный участок, а также выбрать кирпичный или каркасный дом площадью от 80 до 222 кв. метров. Стоимость земельных участков начинается от 774 000 руб., а дома от 3 700 000 руб.

Продуманная концепция благоустройства территории поселка включает развитию инфраструктуру для детей и взрослых. Так, для детей разных возрастов предусмотрены безопасные площадки, выполненные с применением экологичных материалов. В зонах отдыха появятся дизайнерские лавочки, шезлонги и беседки. На территории поселка будут организованы прогулочные дорожки и аллеи. У жителей будут широкие возможности для занятий спортом: в проекте есть площадки для мини-футбола и волейбола, а также зона WorkOut с современными тренажёрами.

Собственная управляющая компания девелопера примет в обслуживание поселок «Вилланд» и будет решать все бытовые вопросы жителей: от вывоза мусора и уборки территории до помощи в оформлении любых документов и оказания услуг.

Премия «Поселок года» – одна из самых престижных в сфере загородной недвижимости и строительства. Среди критериев оценки поселков фигурировали более 50 показателей: расположение, инфраструктура, архитектура посёлка, а также технических особенности домов, использованные в строительстве материалы и многое другое. Оценка по всем критериям производится авторитетными экспертами в составе более двадцати человек.

Федеральная Премия в области загородной недвижимости проводится с целью определения стандартов девелопмента и векторов развития рынка загородной недвижимости.

По результатам Премии – формируется пул лидеров рынка, надежных застройщиков, которые реализуют лучшие проекты, благодаря которым жизнь за городом, становится всё более привлекательной. Премия присуждается только самым достойным представителям рынка загородной недвижимости, прошедшим полную систему оценки.