Продукция из Рязанской области получила государственный Знак качества

Роскачество представило список из восьми товаров, получивших российский Знак качества в ноябре 2025 года. Наибольшее количество сертификатов (шесть Знаков качества) выдано в категории «молочные продукты».
Список товаров, получивших Знак качества, по категориям:
Молочные продукты
— «АМКА», молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% (Рязанская область);
— «МУ-У», молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% (Рязанская область);
— «С нашей фермы», молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% торговой марки «С нашей фермы» (г. Рязань);
— «Простоквашино», кефир, массовая доля жира 3,2% тм «Простоквашино» (г. Липецк);
— «Простоквашино», творог, массовая доля жира 5% (Тюменская область, г. Ялуторовск);
— «Простоквашино», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2% (Тюменская область, г. Ялуторовск);
Безалкогольные напитки
— «Горилла» (Gorilla), напиток безалкогольный тонизирующий (энергетический) сильногазированный пастеризованный (Московская область);
Масло растительное
— «Щедрый год», масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Первый сорт» (Республика Татарстан, г. Казань).