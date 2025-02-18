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Продукция из Рязанской области получила государственный Знак качества

Алексей Самохин

Роскачество представило список из восьми товаров, получивших российский Знак качества в ноябре 2025 года. Наибольшее количество сертификатов (шесть Знаков качества) выдано в категории «молочные продукты». 

Список товаров, получивших Знак качества, по категориям:

Молочные продукты

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«АМКА», молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% (Рязанская область);

«МУ-У», молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% (Рязанская область);

«С нашей фермы», молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% торговой марки «С нашей фермы» (г. Рязань);

«Простоквашино», кефир, массовая доля жира 3,2% тм «Простоквашино» (г. Липецк);

«Простоквашино», творог, массовая доля жира 5% (Тюменская область, г. Ялуторовск);

«Простоквашино», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%  (Тюменская область, г. Ялуторовск);

Безалкогольные напитки

«Горилла» (Gorilla), напиток безалкогольный тонизирующий (энергетический) сильногазированный пастеризованный  (Московская область);

Масло растительное

«Щедрый год», масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Первый сорт» (Республика Татарстан, г. Казань).

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