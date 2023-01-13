Пятница, 13 января, 2023
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Продолжается голосование за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

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12 января прошло очередное заседание рабочей группы по реализации проекта «Рязань – город трудовой доблести», в ходе которого были подведены итоги проделанной работы и намечены планы дальнейшей деятельности. В ходе обсуждения было отмечено, что реализация проекта продолжается, собраны более 42 тысяч голосов в поддержку инициативы.

Но одним голосованием работа не заканчивается: продолжатся проведение патриотических мероприятий в трудовых и учебных коллективах и установка памятных знаков по увековечиванию подвига тружеников тыла.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается тем городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в годы Великой Отечественной войны и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили массовый героизм и самоотверженность.

Поддержать инициативу можно на сайте проекта.

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